Sorrentino sull'infortunio di Maignan: "Il Milan perde un elemento importante anche per la costruzione dal basso"

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex portiere Stefano Sorrentino, il quale ha parlato così dell'infortunio di Maignan: "Tatarusanu o Mirante per sostituire Maignan? Sicuramente giocherà l’ex Fiorentina, per una questione di gerarchie e di confidenza col campo. Antonio è molto forte e si stava allenando con il Sorrento, ma è arrivato da appena due giorni a Milano. Senza il portiere francese, comunque, i rossoneri perdono un elemento importantissimo anche per il modo di giocare di Pioli, ovvero nella costruzione dal basso".