Stadi con 5000 tifosi. Bassetti critica la decisione: "La pancia ha prevaricato sulla testa"

In Inghilterra stadi pieni, in Germania vuoti: come mai questa differenza? A rispondere alla domanda, intervistato da Rai Radio 1, è direttamente il direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti "Gli inglesi hanno scelto una strategia più pragmatica, un atteggiamento diverso fin dal principio. E secondo me è giusto così: vaccinazione e contenimento, il virus non lo limiti chiudendo gli stadi o con le mascherine, il virus va molto più veloce delle nostre misure che possiamo adottare. L'Italia era in una via di mezzo fino a 10 giorni fa, poi la pancia ha prevaricato sulla testa. Quella della capienza a 5000 spettatori è un decisione molto più legata ai contagi che non al reale andamento dell'epidemia".