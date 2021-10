Stankovic: "Ibra valore aggiunto per il Milan, sposta da solo gli equilibri"

Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, si è così espresso a TMW su Ibrahimovic: "Ibrahimovic ha appena compiuto 40 anni e ne approfitto quindi per rifargli i miei auguri. Mi fa piacere che sia ancora in campo a quest'età e che lotti sempre come un leone. È un valore aggiunto per il Milan, anche a livello umano e non solo calcistico, perché a 40 anni sa cosa può e non può fare in campo. La sua presenza cambia e sposta già da sola gli equilibri", le dichiarazioni dell'attuale tecnico della Stella Rossa.