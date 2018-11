Strinic e il problema al cuore: "Ero nervosissimo e impaurito, ma ho superato lo choc grazie alla mia famiglia"

Dopo alcuni mesi ai box per un problema cardiaco, Ivan Strinic, arrivato al Milan in estate a parametro zero, è finalmente pronto a tornare ad allenarsi a Milanello. Per il terzino croato non è stato un periodo facile, come ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Dura spiegare quei momenti. Ero nervosissimo, impaurito. E dire che in Russia avevo appena vissuto la mia esperienza più bella, con l’incredibile cavalcata sino alla finale. A ripensarci è tutto come in un film. Sulle prime quasi non ci credi, ma poi ti guardi intorno e devi fare coraggio soprattutto ai tuoi. Sono tornato a Spalato e in famiglia ho superato lo choc. Innanzitutto le attenzioni di mia moglie Ivana e soprattutto il sorriso di Marta (5 anni) e Pietro (4), i miei figli".