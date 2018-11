Strinic: "Spero di tornare in campo nel nuovo anno, consideratemi un rinforzo di gennaio"

Dopo un lungo stop, Ivan Strinic è pronto a tornare in campo, come ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Spero di tornare in campo nel nuovo anno, consideratemi un rinforzo di gennaio. Devo ringraziare tutti, in particolare Leonardo e Maldini che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza. Come anche Gattuso, fondamentale per la mia scelta".