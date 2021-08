Stylsvig (CRO di AC Milan): "Il third kit si allinea perfettamente con le nostre ambizioni"

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato alla presentazione del third kit dei rossoneri: “Il nuovo Third kit, splendidamente concepito da PUMA, rivoluziona l’estetica di una tradizionale maglia da calcio. Siamo orgogliosi di essere un brand globale moderno e innovativo, per cui questo kit si allinea perfettamente con le nostre ambizioni. Allo stesso tempo, celebra anche la convergenza tra calcio, moda e lifestyle, che abbiamo sempre voluto esplorare con l’obiettivo di posizionare l’AC Milan come uno dei brand più all’avanguardia nel mondo”.