Suso a Sky: “E il mio Milan più forte, vogliamo arrivare in Champions. Higuain può far crescere Cutrone”

Queste le parole rilasciate a Sky da Suso:

Sul derby: “La gente è molto carica, sappiamo come sono i derby. Partite speciale per la città e per i tifosi. Sarà una gara molto bella”.

Sul Milan: “E’ quello più forte da quando sono qui tanto a livello individuale quanto come solidità del gruppo. Stiamo lavorando molto bene con il mister, non abbiamo iniziato come volevamo ma stiamo crescendo tanto”.

Sul suo momento: “Penso che sia il migliore della mia carriera sia qui al Milan che in Nazionale. Ho aspettato tanto tempo per la Nazionale, fra poco diventerò anche papà. Sto vivendo giorni bellissimi, che spero possano continuare. Noi intanto vogliamo arrivare in Champions, perché giocare questa competizione con una società come il Milan sarebbe una cosa che non si può nemmeno descrivere”.

Sull’offerta dell’Inter: “Quest’estate c’era un ‘offerta dell’Inter, è vero. Ma io mi sento ormai parte di questa città, della sua gente e non ho mai pensato di cambiare”.

Su Higuain: “Si è integrato molto bene fin dal primo minuto, aiuta i giovani, può far crescere Cutrone e non soltanto. In campo lo conosciamo tutti, è un campione. Ma lo è anche fuori e questo forse non tutti lo sanno. Sa fare gol, sa giocare per la squadra. Insomma, sa fare tutto".