Suso racconta: “Da piccolo impazzivo per Kakà”

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport a pochi giorni dal derby, Suso ha raccontato chi era il suo idolo da bambino: “Da piccolo impazzivo per Kakà, per quel suo modo veloce di avanzare e saltare gli avversari, ma al tempo stesso era poi così calmo al momento di scegliere se tirare o passare. Era bello da vedere. Qualche giorno fa, l’ho visto a San Siro, l’ho salutato, ma non abbiamo parlato, lui non voleva disturbare prima della partita”.