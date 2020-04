Suso: "Sono molto contento al Siviglia. Voglio giocare la Champions League e con il Milan non ci sono mai riuscito"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Suso, ex attaccante del Milan ora in forza al Siviglia, ha parlato riguardo al suo futuro. Queste le sue parole: "Non. si sa mai nel calcio quello che potrebbe succedere. Sono molto contento di stare qui, credo che i grandi giocatori debbano giocare la Champions League. Con il Milan non siamo mai riusciti a giocarla, abbiamo sempre giocato l'Europa League e quindi ho il desiderio di giocare questa competizione con il Siviglia."