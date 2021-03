Taibi elogia Maldini: "È lo stesso campione che era in campo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Taibi, tar le altre cose, ha parlato anche di Maldini: "Paolo è lo stesso campione che era in campo, pulito, diretto. Ha fatto bene a non avere fretta, non doveva essere uno qualunque ma “il dirigente”. Si vede la sua mano: il Milan ha preso i migliori giovani in circolazione, futuri campioni: se passa il turno aumenta la consapevolezza della propria forza, se sfortunatamente dovesse uscire ha una base fortissima da cui ripartire per un futuro competitivo anche in Europa".