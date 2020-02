Tamborini: "Contenta della fiducia del mister e del gol contro il Tavagnacco"

Intervenuta ai microfoni del canale ufficiale del Milan Sara Tamborini, calciatrice rossonera, ha parlato dopo la vittoria con il Tavagnacco. Queste le sue parole.

Sulla gioia del gol.

"E' stata una grandissima soddisfazione personale e sono molto contento di essere stata utile per la squadra e per il fatto che il mister mi ha dato fiducia. Ho esultato come Giovinco con la spanna perchè mi sono rivisto come lui dati che entrambi siamo un po' più bassi degli altri giocatori."

Sul clima con la squadra e sul gol.

"E' stato bellissimo esultare con loro e sono stato molto contento che erano felici per me. Ho capito subito che avrei fatto gol quando ho visto il segnale e l'imbeccata della mia compagna perfetta per mettermi davanti alla porta."