Tardelli: "Milan-Juve? Più di così i rossoneri non potevano fare, sono usciti dal campo a testa alta"

Marco Tardelli, sulle pagine de La Stampa, ha commentato così la prestazione del Milan contro la Juventus: "Il Milan, decimato causa infortuni e pandemia, ha comunque giocato una buona gara uscendo dal campo a testa alta e sinceramente più di così non poteva davvero fare. Insomma il club rossonero per adesso mantiene il primato in classifica e la qualità del gioco, confermandosi così una squadra giovane e con grande possibilità di crescita".