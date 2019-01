Tassotti: "Ancelotti e Gattuso erano come padre e figlio"

Mauro Tassotti, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato di Carlo Ancelotti e di Rino Gattuso, domani avversari a San Siro: "Ad inizio partita può esserci l'emozione per Carlo, può anche scendergli una lacrima, ma poi non credo sbaglierà qualcosa in partita. Gattuso era tra i giocatori più vicini a Carlo, c'era molta confidenza anche fuori dal campo, erano come padre e figlio".