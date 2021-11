Tassotti su Calabria: "Sta facendo cose straordinarie. Diventerà titolare anche in nazionale"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Mauro Tassotti ha parlato nel prepartita di Milan-Porto. Queste le sue parole: "Calabria sta facendo benissimo. Ha grandi qualità e personalità, anche nelle difficoltà. Sta facendo cose straordinarie per l'età e per come è cresciuto. Non è un giocatore facile da superare e ha anche l'abilità di giocare in mezzo al campo e questo dimostra la sua crescita enorme. Merita la nazionale e presto diventerà titolare di quella maglia"