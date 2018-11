Tassotti su Ibra-Higuain: "Funzionerebbero senz’altro. Ma Cutrone..."

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato della possibile convivenza in campo tra Higuain e Ibrahimovic: "Funzionerebbero senz’altro, perché entrambi amano coinvolgere i compagni e sanno aprire spazi. Sono favorevole al ritorno di Zlatan in rossonero". Ma c’è un problema: il ritorno dello svedese potrebbe togliere spazio a Cutrone. "Per Patrick il problema potenzialmente c’è - ha osservato Tassotti -. Mi viene difficile pensare che Ibra possa giocare sempre solo gli ultimi 20’. Però se si vuole un sistema con due punte, ne occorre un’altra".