Tassotti sulla corsa al quarto posto: "Se la giocano Milan e Lazio"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato della corsa al quarto posto Champions: "Milan e Lazio se la giocheranno fino alle ultime giornate. Se il Milan recupera qualche infortunato credo abbia qualcosa in più. Ma a me piacerebbe molto vederle arrivare in finale di Europa League, cosa che reputo fattibile anche perché sono allenate da tecnici di qualità, capaci a gestire e di dare un buon gioco alle loro squadre".