Tebas: "In Premier chi vince fa 100 punti: significa poca competitività"

Javier Tebas, presidente della Liga, si è così espresso al Festival dello Sport sulla Premier League: "La nostra ossessione non è che vinca qualcuno di diverso da Barcellona o Real Madrid, bensì che si vinca il campionato con 85-90 punti e non con 100, significa maggior competitività. Ognuno intanto ha già perso almeno una partita. In Premier League spesso si hanno casi vicini ai 100 punti ma quando succede così significa che le leghe non sono molto competitive...".