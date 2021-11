Tebas: "La Serie A deve cambiare. Spero che possa diventare uno dei compatitor della Liga"

Nel suo intervento al Social Football Summit a Roma, il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato anche del campionato italiano e di cosa dovrebbe fare per crescere ancora. Queste le sue parole raccolte da TMW: "La Serie A deve essere consapevole che è la competizione europea con più margini di crescita e che è quella che di più può avvicinarsi alla Premier League. Per far sì che la Serie A cresca deve adottare misure importanti nella governance. Ci sono molte persone che vogliono investire nel calcio italiano, ma non può pensare di arrivare al traguardo senza cambiare. Mi auguro che la Serie A si trasformi in uno dei più grandi competitor della Liga”.