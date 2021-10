Tebas: "Posso dimostrare l’inganno del PSG ai danni del fair play finanziario"

Javier Tebas, intervistato dall'Equipe, si è così espresso sul PSG e il FFP: “Critico il PSG perché non genera ricavi per potersi permettere questa rosa” dichiara Tebas. “Questo provoca una distorsione nell’economia calcistica europea, è concorrenza sleale. Come si spiega che il PSG abbia una rosa di quasi 600 milioni di euro?. Con la Ligue 1 non si ottengono più di 45 milioni di euro: è impossibile” prosegue. “Ho invitato il presidente Nasser al-Khelaïfi e Vincent Labrune, voglio mostrare loro i numeri che abbiamo e quali sono le loro irregolarità, ma non mi hanno risposto. Posso dimostrare, cifre alla mano, l’inganno ai danni del sistema del fair play finanziario. Prima di Messi, il Paris Saint-Germain aveva entrate per sponsorizzazione molto superiori a quelle del Manchester United. Non sono l’unico a dirlo: si è liberato di una sanzione per un vizio procedurale, non nel merito”.