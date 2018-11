Teocoli sulla squalifica di Higuain: "Due giornate non sono né poche né troppe"

Teo Teocoli, grande tifoso rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della squalifica di Higuain dopo l'espulsione contro la Juventus: "Gonzalo aveva voglia di rivincita, forse troppa, dopo essere stato scaricato in quel modo dalla Juventus. E ha sbagliato, indubbiamente. Dal punto di vista umano però lo si può comprendere, anche perché non ha urlato veri e propri insulti all’arbitro, si lamentava del fatto di essere stato ammonito. La sanzione è giusta: due giornate non sono né poche né troppe".