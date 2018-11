Teotino: "Bella reazione del Milan ieri. Higuain deve fare di più"

Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro il Dudelange ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Milan ha avuto un'ottima reazione al blackout, la squadra ieri ne è uscita bene nonostante gli infortuni. Higuain però può fare di più. In queste condizioni non è l'uomo in più. Gattuso parlava di un mal di schiena, ma è troppo nervoso. Forse è deluso di essere al Milan, ma da un fuoriclasse come lui ci si aspetta di più. Le seconde linee? JoseMauri è giovane, può migliorare ed è giusto rinnovargli il contratto. Bertolacci è stato sonoramente fischiato, ma è un po' ingeneroso verso questi giocatori che non giocano mai".