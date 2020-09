Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato del Milan e di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Milan? Se vuole competere per un titolo ed entrare tra le prime 4 in Campionato, quello che ha fatto è interessante ma non sufficiente. Ibra? Ho dei dubbi sul rinnovo perché non vorrei facesse un po' da tappo allo sviluppo dei rossoneri."