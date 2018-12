Teotino: "Il Milan sta andando al di là delle aspettative. Mercato? Ha bisogno di un attaccante e di un centrocampista"

Gianfranco Teotino ha parlato così del Milan di Gattuso ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Milan sta andando al di là delle aspettative anche per qualità di gioco, Gattuso sta facendo grandissimo lavoro nonostante una catena di infortuni che avrebbe potuto piegare le gambe. Mercato di gennaio? Per il mercato del Milan bisogna prima capire quali limiti avrà per fair play finanziario. Credo abbia bisogno di un altro attaccante e anche di un altro centrocampista".