Terim: "Gattuso cresce in esperienza ogni giorno, sarà un bravo allenatore"

Fatih Terim, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Gattuso: "Lo seguo, mi piace molto. Sono stato a Milanello e ho parlato con Rino. Lui sta andando bene, anche se non ha una grande esperienza come tecnico. Ogni giorno è un vantaggio per lui in questo senso e penso che possa essere un allenatore buono in futuro. Non solo il Milan e Milano hanno lasciato un bel ricordo dentro di me. Anche la mia famiglia ha un ottimo ricordo dell'Italia, che io considero come una seconda casa. Ritorno in Italia come allenatore in futuro? Chissà...".