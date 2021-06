Theo: "Appena arrivato al Milan si sono infortunato alla caviglia, era stato un duro colpo per me"

Intervistato da "L’Officiel Arabia", rivista di moda nel Medio Oriente, Theo Hernandez ha parlato così dell'infortunio alla caviglia rimediato poco dopo il suo arrivo al Milan durante un'amichevole negli USA contro il Bayern Monaco: "Appena arrivato al Milan, mi sono infortunato alla caviglia in un’amichevole contro il Bayern Monaco. A causa dell’infortunio, sono stato costretto a restare fermo per un po' di tempo. Per me è stato un duro colpo, ma grazie alla mia famiglia e ai tifosi sono stato capace di affrontare questa situazione".