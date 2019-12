Theo Hernandez: "Infortunio caviglia? Il dottore mi voleva operare, ma io non ero d'accordo. Ho chiamato Maldini e l'abbiamo evitato"

Theo Hernandez, intervistato da L'Equipe, ha parlato così del suo ambientamento al Milan: "Nella prima amichevole contro il Novara ho segnato, era l'ideale. Poi malauguratamente mi sono infortunato alla caviglia contro il Bayern negli Stati Uniti. Il dottore mi voleva operare, ma io non ero d'accordo e allora ho chiamato Paolo Maldini e l'abbiamo evitato. Sono tornato a metà settembre nel derby, e da allora gioco. Il club ha fatto di tutto per mettermi nelle migliori condizioni. Castillejo e Reina hanno facilitato il mio percorso di integrazione. Ora vado d'accordo con il nuovo allenatore, ho segnato, fatto, assist, ma vorrei che andasse meglio per la squadra".