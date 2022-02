Theo, nel 2020 la prima speranza di rinnovo: “Se fosse possibile, rimarrei al Milan a vita”

Tra poco sarà anche ufficiale, ma nel dicembre 2020 Theo Hernandez già iniziava a pensare a quanto potrebbe essere importante per lui continuare a lungo la sua carriera in rossonero. In un'intervista a Onda Cero, infatti, il terzino francese rispose chiaramente ad una domanda che riguardava il suo futuro: “Se fosse possibile, rimarrei al Milan per tutta la vita”