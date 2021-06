Theo racconta: "Ecco quando ho iniziato a giocare a calcio, ho grande passione per questo sport"

Nella lunga intervista rilasciata a "L’Officiel Arabia", Theo Hernandez ha raccontato come ha iniziato a giocare a calcio: "Mi sono interessato al calcio fin da piccolo. Sono stati la mia famiglia e i miei amici a rendere il calcio più di un semplice sport. È stata la mia passione sin da quando ero bambino e sono molto felice di poterla vivere oggi. Più tardi sono andato a vivere in Spagna e sai quanto sia importante il calcio in questo paese. Si potrebbe dire che tutta la mia infanzia mi ha reso il calciatore che sono oggi. La mia famiglia ha capito subito che io e mio fratello avevamo delle capacità e che eravamo innamorati del calcio. Penso che non siano i migliori a farcela nel calcio, ma quelli che sono più coinvolti. Successivamente, sono entrato nell’Atletico Madrid all’età di 10 anni. Ero molto giovane e sono molto grato al club che mi ha formato, mi ha dato molto e mi ha permesso di mantenere la mia passione per il calcio".