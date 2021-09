Thiago Motta a Dazn: "Contro il Milan abbiamo fatto meglio che con la Juventus. Dobbiamo crescere nella mentalità"

Intervenuto nel post partita di Spezia-Milan, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le domande e le risposte:

Su cosa non è funzionato.

"L'aspetto che non è funzionato è quello psicologico. Una squadra come la nostra che pareggia ha la tendenza di tenere il risultato e arretrare ma siamo arrivati al pareggio facendo la nostra partita. Dobbiamo migliorare in certi atteggiamenti che ci hanno fatto abbassare. Dobbiamo essere una squadra più continua"

Su come la squadra può migliorare.

"I risultati aiutano a crescere ma dobbiamo avere in mente perchè siamo arrivati al pareggio. Non dobbiamo cambiare la nostra filosofia e dobbiamo giocare con la mente libera. A differenza della partita con la Juventus, il Milan ci ha attaccato alto e con tanti uomini e dovevamo sfrutatre bene gli spazi. Con i risultati e gli allenamenti possiamo crescere"

Sulla difficoltà del calcio italiano nella proposta offensiva.

"Per arrivare a fare un risultato non è sufficiente solo difendersi. Bisogna avere idee. Contro il Milan abbiamo fatto meglio che con la Juventus, dobbiamo recuperare palla e non buttarla via. In questo aspetto dobbiamo migliorare e colpirli dopo una transizione offensiva e sfruttare i nostri momenti con la palla"