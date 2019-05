TMW - Allegri: "Ibra? Al Milan gli dicevo di mettersi a disposizione degli altri"

Massimiliano Allegri in versione allenatore, ma non solo. Al Salone del Libro di Torino, infatti, il tecnico della Juventus presenta il suo primo libro - intitolato "E' molto semplice" - raccontando anche delle curiosità su alcuni capitoli, come quello che parla di Zlatan Ibrahimovic: "Al Milan avevo Ibra, lui tutti i giorni si arrabbiava per una palla sbagliata e io gli dicevo che se tutti fossero bravi come lui non ci sarebbero stati problemi. Gli ho detto che era lui a doversi mettere a disposizione degli altri, come deve sempre fare il più bravo. Quello meno bravo a livello di quello bravo non ci arriva, quindi quello bravo deve avere l'umiltà di non mettere in difficoltà quello meno bravo".