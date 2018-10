TMW - Ancelotti: "Notte di Istanbul? Un episodio, non un demone. Sulla coppia Sheva-Inzaghi..."

Alla Feltrinelli di Napoli è stato presentato in serata “Demoni”, il nuovo libro del giornalista Alessandro Alciato. Questo l’intervento dell’allenatore azzurro Ancelotti: “La premessa è che sono volentieri qui per appoggiare questa fatica letteraria dell’amico Alessandro, con lui abbiamo fatto il primo libro “Preferisco la Coppa”, se però vogliamo parlare di calcio secondo me ne capite poco (rivolto ad Alciato e Nosotti, ride ndr). Le luci della ribalta tante volte nascondono le difficoltà che hanno tutti questi personaggi che sono al centro dell’attenzione, nel mio mestiere hai a che fare con delle persone, ragazzi giovani con poca esperienza, le difficoltà che affronti quando sei giovane ti sembrano ancora più grandi. Lo spogliatoio è un luogo sacro proprio per quello, è lì dove si vedono realmente le persone. Si parla di Ibrahimovic, la ribalta gli dà un’immagine totalmente diversa da quella dello spogliatoio. La vita è come il calcio, le difficoltà che abbiamo nel mondo del calcio dobbiamo considerarle come opportunità per crescere. Facile non è, ma non ci dobbiamo prendere troppo sul serio e troppo negativi, ne tanto meno troppo positivi. Occorre sempre il massimo equilibrio e la massima obiettività, a volte un problema che sembra essere grande ha una soluzione semplice, non bisogna mai considerare una difficoltà un qualcosa di insormontabile. La vicenda vissuta da Kaladze fu particolare per noi, ha mostrato sempre tanta dignità e noi abbiamo fatto lo stesso nei suoi confronti non calcando la mano sulla brutta vicenda che lui ha vissuto.

I sei minuti di follia di Istanbul mi hanno segnato? È un episodio di un percorso che tu fai dove ci sono cose positive e negative, ma se devo scegliere mi rimane addosso il 2007, il 2003 e cercando di farmi rimanere poco addosso il 2005. C’è chi dice che non bisogna festeggiare pensando subito alla partita dopo, no! Io dico che bisogna festeggiare, così si può pensare bene alla partita successiva.

Come gestivo Shevchenko ed Inzaghi? Era una coppia che ha giocato il più delle partite, sono due caratteri assolutamente diversi, a livello individuale devi rapportarti in maniera diversa. Magari Shevchenko parlava di meno per i problemi con la lingua, quindi guardava le cose piuttosto che sentirle. Non hai trovato demoni nei giocatori, il demone per un allenatore può essere il calciatore egoista, poco professionale, ma sopratutto adesso è abbastanza professionale, molto di più di quando giocavo io.

Il mio rapporto con Sacchi? Era un allenatore che pretendeva molto dagli altri e sopratutto da se stesso, credo che quello sia stato il motivo del suo stress. Bisogna imparare a gestirlo, diventa un allarme ed una preoccupazione, per chi lo gestisce bene diventa energia. Noi tutti abbiamo stress, ma nello stesso tempo ci sono motivi che creano energ