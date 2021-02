TMW - Baiocchini: "Derby, è il momento di Tonali. Il Milan ritrovi fiducia"

La redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intervistato Manuele Baiocchini, inviato sul Milan per SkySport, per un commento sul derby della Madonnina che andrà in scena oggi a San Siro.

Il Milan arriva al derby non nel momento migliore della stagione, cosa serve a Pioli per battere l’Inter?

“Il Milan deve innanzitutto ritrovare la consapevolezza nei propri mezzi, le sconfitte come quelle di La Spezia ti lasciano qualcosa dentro, e chiaramente vanno a rompere delle certezze che il Milan si era creato nell’arco del tempo e dei mesi. Deve ritrovare brillantezza, perché il Milan visto sabato scorso ha fatto capire di essere un po' in difficoltà fisica davanti al pressing dello Spezia, e in parte si è visto anche nella partita di Europa League. Però non basta perché l’Inter è tutt’altra pasta”.

Sarà la partita di Ibrahimovic, che vorrà vincere il duello contro Lukaku. Sarà lui a far uscire il Milan da questo momento difficile?

“E’ Ibrahimovic il condottiero di questa squadra, ha tirato fuori il Milan nel momento di maggiore difficoltà della sua storia recente. Quando era in una situazione non da Milan. E’ lui stesso che dovrà spingere i compagni fuori da questo momento di impasse per riprendere il ritmo giusto e provare a lottare per il vertice della classifica. Era arrivato per quello, l’aveva detto l’anno scorso e lo ha ribadito quando gli hanno rinnovato il contratto, quindi è quello il suo obiettivo principale”.

Altro ko per Bennacer, stagione sfortunata per lui. Il derby sarà una prova di maturità importante per Tonali…

“Dopo l’infortunio di Bennacer ci ho pensato… può essere il momento della definitiva consacrazione di Tonali, che a Belgrado ho visto molto bene e deve continuare così. Il Tonali visto a inizio stagiona magari ha fatto un po fatico per infortunio e una preparazione non ottimale, ma il Sandro visto nelle ultime settimane è un giocatore in crescita che si sta avvicinando molto al Tonali del Brescia. Ora che non ci Bennacer per un altro po di tempo deve certamente dimostrare di poter stare in questo Milan”.