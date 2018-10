TMW - C. Bottega: "Paquetá grande affare, gioca in più posizioni del campo"

Agente brasiliano di crack e talenti verdeoro, Cesar Bottega racconta a Tuttomercatoweb.com il mondo di giovani campioni che sta crescendo in patria. Tanti già in Europa, come Vinicius Junior o Paulinho, altri che arriveranno, vedi Lucas Paqueta e Rodrygo, i temi di discussione non mancano. "I club stanno monitorando i giocatori in Brasile con grande attenzione, c'è facilità di arrivarci subito e da casa grazie a mezzi come WyScout. Gli scout poi arrivano fisicamente in Sudamerica per vedere le partite con un focus specifico".

E tanti si sono spostati anche giovani e a suon di milioni.

"Vinicius Junior, Paqueta, Arthur, Paulinho: hanno avuto opportunità nelle grandi squadre del Brasile e hanno convinto gli osservatori, richiamando l'attenzione delle grandi squadre europee. E' quel che è successo, tra gli altri, anche a Richarlison, uno che in Europa poi si è confermato a grandi livelli".

Il Milan ha preso per gennaio Lucas Paqueta dal Flamengo.

"Il Milan ha fatto un grande affare con lui. Gioca in più posizioni del campo, è uno costante e gioca a livelli alti per tutti i 90 minuti".