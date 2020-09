TMW - Chiarugi: "Il Milan sta facendo una bellissima squadra"

Da ex rossonero, Luciano Chiarugi ha parlato a TMW nell'intervista che potete vedere sotto: "Il Milan sta facendo una bellissima squadra - ha detto - e Tonali è uno dei giovani più interessanti in Italia. Puntare alla Champions è possibile, i rossoneri hanno acquisito forza e consapevolezza e con un leader come Ibra hanno ritrovato tante certezze. Milenkovic? Da ex viola spero resti alla Fiorentina. E' cresciuto tanto e si ambientato velocemente in Italia. Come difensore è tra i più forti in Italia. Il Napoli? Mi piace Osimhen, è un gran giocatore che farà innamorare i tifosi. La lotta Champions sarà intensa, ci saranno varie squadre a partire dall'Atalanta che credo si riconfermi. Con Ilicic in campo sarebbe andata diversamente col PSG".