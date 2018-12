TMW - Dalla Bona: "Milan, con lo stop di Caldara serve un difensore. Fabregas? Sarebbe grande colpo"

Ospite dei microfoni di TMW, l'ex centrocampista di Napoli e Milan Samuele Dalla Bona ha parlato così delle mosse di mercato che la società dovrà operare in vista di gennaio: "Ibra sarebbe certamente un grande innesto, darebbe alla squadra una gran iniezione di tecnica e personalità, ma leggo anche di Fabregas e sicuramente anche lui sarebbe un gran colpo. Deciderà Gattuso con la società, senza dimenticare che un posto dovrà essere trovato anche per Paquetà".

L'arrivo di Ibrahimovic non rischia di tarpare un po' le ali a Cutrone?

"E' un rischio, ma credo abbia la personalità giusta per concorrere per un posto in rossonero e continuare a fare gol anche con la concorrenza dello svedese e di Higuian".

Dietro la squadra è un po' ridotta ai minimi termini: anche lì consiglieresti un acquisto?

"Chi lo sa, forse sì. Alla luce dell'infortunio di Caldara, che se non sbaglia starà fuori a lungo, ci starebbe bene un bel difensore. Peccato per l'ex Atalanta, è un investimento che mi sarebbe piaciuto vedere subito".