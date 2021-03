TMW - Dan Peterson: "I tecnici importanti non vogliono l'Italia. Troppe pressioni e critiche"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com Dan Peterson ha parlato dei tecnici italiani e non solo. "Gli allenatori più famosi non vogliono più allenare in Italia. Ancelotti non tornerebbe mai in Italia. E sono convinto che Mancini che stimo tantissimo tornerebbe volentieri in Premier League. Andando indietro nel tempo, Capello non ha più allenato in Italia così come Lippi e il Trap dopo le esperienze all'estero. E questi sono patrimonio dello sport italiano, di livello mondiale. Qui in Italia c'è troppa pressione, accendo la tv e c'è sempre un talk show sul calcio, con urla incredibili. C'è uno stress in più e chi è andato all'estero dice: 'Qui è un altro clima'. Ora c'è una pressione esasperata e non invidio i tecnici che allenano nel calcio italiano e nel basket. E poi anche i general manager sono sotto tiro: nessuno prima metteva in discussione il loro lavoro. Ora sento incredibili attacchi dalla mattina alla sera anche per Paratici. Se uno, ai tempi, ascoltava Bruno Pizzul, che lo chiamavano la voce di Dio, è sempre stato una gran persona competente. Non era diplomatico, ma diceva le cose con garbo e classe. Oggi invece senti dire che quello non vale, va mandato via. Non c'è rispetto"