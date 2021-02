TMW - De Canio: "Pioli è primo in classifica e si sta giocando ottimamente questa chance"

Gigi De Canio , tecnico di grande esperienza, esprime a Tuttomercatoweb.com le sue sensazioni sui tecnici della serie A. A partire da chi lo ha veramente colpito: ""Credo che Juric stia facendo molto bene e stia confermando quanto di buono fatto vedere l'anno scorso. E poi vorrei citare Stroppa: al di là dell'ultimo posto in classifica, la sua squadra gioca bene, ha fatto vedere un calcio apprezzabile. Gasperini e Pioli sono allenatori che ormai conosciamo bene, sono figure consolidate e sono sempre stati bravi. Pioli è primo in classifica e si sta giocando ottimamente questa chance ma che fosse bravo lo sapevo, ho sempre avuto grande considerazione. Quelli che ho citato magari sono più recenti, più freschi"

Tra i tecnici che hanno maggiori margini di miglioramento chi vede?

"Il ruolo del tecnico è in continua evoluzione, tutti siamo in continua crescita e molto dipende dalle opportunità che ti capitano. Se Pioli avesse la squadra di Stroppa e viceversa, Pioli non sarebbe primo. Quando Pioli non allenava il Milan comunque era bravo lo stesso pur non potendo lottare per lo scudetto. Ripeto, molto dipende dai giocatori a disposizione. De Zerbi? Credo che lui in una big ci sia già, il Sassuolo investe tanto e ha giocatori di valore. Ha dimostrato in questi anni il suo valore".