TMW - Dunga: “Milan, Paquetà grande colpo. Non gli manca nulla, deve solo imparare il calcio italiano"

“Il Milan ha fatto un grande colpo”. Parole firmate Carlos Dunga in esclusiva per TuttoMercatoWeb a proposito del nuovo acquisto rossonero, Paquetà. ”È un giocatore promettente, ha forza fisica e nell’uno contro uno fa la differenza. Sa entrare bene in area, ha un bel tiro dalla distanza. E poi - continua Dunga - sa fare gol pure di testa”.

Presentato così, sembra un fenomeno...

“No, ma è un giovane di qualità. Deve imparare ancora tanto in Italia. Ma nel Flamengo è riuscito a mettersi in mostra facendo bella figura. Nell’ultimo periodo ha faticato perché come tutti i giovani cerca di fare la guerra per imporsi. Ma la guerra serve a poco”.