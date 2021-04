TMW - Ielpo su Donnarumma: "Non vedrei il senso di andare alla Juventus"

In attesa di novità su Donnarumma, Mario Ielpo analizza la questione portiere del Milan partendo da un dato. "Non mi addentro sulle qualità di Maignan (l'eventuale sostituto di Donnarumma) ma a mio parere - spiega a Tuttomercatoweb.com - l'importante è che chi dovesse arrivare, giochi nel campionato italiano. Può essere anche straniero ma deve essere abituato alla nostra Serie A. Reina ad esempio è straniero ma gioca da tanti anni in Italia. Una squadra va costruita con elementi del campionato altrimenti se arrivano da tante parti del mondo non si calano nella nostra realtà"

Come andrà a finire la questione Donnarumma?

"E' una vicenda complicata. Il Milan è arrivato al massimo e ora occorre vedere se il giocatore vuole o no il Milan. Spero non faccia un discorso di soldi, ormai la questione economica deve passare in secondo piano. Se il Milan è da Champions non vedo motivo di cambiare fossi in lui. Non vedrei il senso di andare alla Juve. Potrei capire semmai al City, al Real o al Bayern che puntano davvero a vincere la Champions. A quel punto sarebbe un discorso di carriera".

Vlahovic o Scamacca per l'attacco?

"Andrebbero bene tutti e due. Vlahovic ormai è un titolare fisso e forse farebbe fatica a partire riserva considerato che qui ci sarà da combattere partendo dalla panchina. Scamacca gioca e non gioca nel Genoa e potrebbe fare lo stesso al Milan. Lo vedo più idoneo al suo momento di carriera. Vlahovic caratterialmente mi pare bisognoso di un posto fisso. Mi piacciono comunque tutte e due".