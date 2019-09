TMW - Kauko: "Italia? Dobbiamo pensare ai tre punti. Pukki fattore"

"Se ci difendiamo bene, probabilmente avremo anche una possibilità di segnare". È tranquillo Joni Kauko, centrocampista della nazionale finlandese, avversario di domani dell'Italia. "Dobbiamo capire come l'Italia proverà ad attaccarci, di solito un gol lo facciamo...".

Anche perché Pukki è un fattore.

"È uno dei tanti. Certo, è in grande forma, sta segnando molti gol, ma non è solo una questione di attacco".

Forse è la miglior partenza del calcio finlandese nelle qualificazioni agli europei.

"Per noi è una cosa bellissima, soprattutto per il movimento. È fantastico, negli ultimi anni ci sono stati tanti shock per il nostro calcio, nei gironi di qualificazione non abbiamo fatto bene. È spettacolare che tutti ci seguano, ci tifano, ogni partita è piena di rumore".

L'Italia è più forte o crede nel primo posto?

"Non puoi saperlo, nel calcio tutto è possibile. Alle volte non serve grande tecnica, super giocatori, bensì il gruppo, lo spirito di squadra. Ora possiamo fare qualcosa, siamo arrivati primi anche in Nations League. Abbiamo dimostrato che non è stato un exploit, lo abbiamo rifatto. È molto bello e la confidenza in noi stessi è molto alta in questo momento".

Firmerebbe per un pareggio?

"Ripeto che tutto è possibile. Tutto è una conseguenza di quel che succede in campo, non so quanti anni siano passati da quando abbiamo fatto punti con l'Italia. Siamo in ottima forma, vogliamo dare il meglio e giocare come fatto finora. Vediamo come inizia la partita. Noi vogliamo vincere, bisogna capire il corso della gara. Dovessimo fare dieci tiri in porta e poi pareggiare saremmo delusi. Partiamo dall'idea dei tre punti, poi vediamo".