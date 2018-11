TMW - Lotito: "Milinkovic? Sta bene qui. Poi so che la Lazio non è il Real"

Raggiunto da TMW e RMC Sport dopo aver ricevuto il premio Viareggio Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato anche del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, accostato al Milan in estate: "Ha un contratto per cinque anni, a parte tutto a me interessa che la squadra non abbia condizionamenti, che i giocatori siano contenti di stare nel proprio club. Poi il calcio è fatto anche si situazioni contingenti, legate ai momenti. Non tutti possono sposare a vita un club. A oggi, chi è alla Lazio ha un grande attaccamento ai colori biancocelesti, abbiamo anche dimostrato che ci teniamo. Poi capisco pure che la Lazio non possa essere il Real Madrid o il Barcellona: se si dovessero verificare condizioni che consentano ai calciatori delle opportunità che sono opportunità della vita".