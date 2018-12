TMW - Martorelli: "Il Milan dovrà fare due acquisti. Fabregas? Non mi sembra fattibile"

“La proroga del mercato è giusta, non era corretto che in Italia si chiudesse tredici giorni prima. Finché non ci sarà un accordo uniforme è giusto equipararci ai mercati più importanti”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli. “Non ci sarà un mercato scoppiettante con calciatori di prima fascia. La Juve non ne ha bisogno, é al top. Mentre le milanesi hanno problemi di bilancio. E il Napoli non ha bisogno. Sarà un mercato di secondo livello. Chi si muoverà? Il Milan dovrà fare due acquisti, Fabregas non mi sembra un’operazione fattibile. Però qualcosa - conclude Martorelli - i rossoneri dovranno fare”.