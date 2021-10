TMW - Porto, Sergio Oliveira: "Il gol ci ha dato tranquillità. Luis Diaz? Straordinario"

Dalla pancia del Dragao, Sergio Oliveira commenta la vittoria del Porto ai danni del Milan. Si parte dagli elogi per il match-winner Luis Diaz: "Non devo rispondere io, conosciamo le sue qualità, a parte il livello umano è straordinario anche a livello tecnico. Il meglio per lui sarà anche il meglio per noi come squadra".

Avete tirato tanto senza segnare, non vi siete fatti consumare dall'ansia.

"Ci abbiamo provato tante volte, è vero, ci siamo avvicinati tante volte alla porta del Milan. Avevamo un po' di ansia, però alla fine siamo riusciti a vincere: il gol ci ha dato tranquillità e dopo tanti tentativi è arrivato il gol, ci è sembrato giusto".

Si è parlato molto della pesante sconfitta col Liverpool, sentivate di dovere qualcosa ai tifosi?

"No, la squadra vuole arrivare agli ottavi di finale e perdere con i Reds è stato brutto. Volevamo vincere anche lì, è andata male e abbiamo lavorato per correggere quello che non ha funzionato. Oggi siamo riusciti a ottenere la vittoria che volevamo".