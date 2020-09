TMW RADIO - Bazzani: "Il Milan sul mercato si è mosso in maniera perfetta"

L'ex attaccante Fabio Bazzani, oggi collaboratore di Serse Cosmi, si è collegato in diretta a TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto.

Le prime operazioni del Milan fanno ben sperare?

"Per me si sono mossi in maniera perfetta. Se punti sui giovani, devi anche avere in campo e durante la settimana chi te li faccia crescere. Ok l'allenatore, ma c'è bisogno di una voce dentro lo spogliatoio che richiami e badi al sodo: Ibrahimovic in questi mesi ha dimostrato di essere ancora il primo a non voler perdere. Le qualità dei giovani milanisti non si mettono in discussione, e non c'è nessuno meglio di lui che possa far capire al gruppo come arrivare al risultato. In sei mesi ha dimostrato di essere ancora decisivo, anche nel cambio di mentalità. La sua conferma avvalora la programmazione sui giovani, poi il campo darà il suo responso ma la strada sembra quella giusta".