TMW RADIO - Bertolucci: "Negli ultimi due anni il Milan ha lanciato tanti giovani. Sono soddisfatto dei dirigenti"

L'ex tennista Paolo Bertolucci, notoriamente tifoso del Milan, è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Il sorriso del tifoso milanista oggi è pieno, anche se sento cose diverse. Negli ultimi due anni o si è primi o secondi, con tanti giovani lanciati e senza spese folli. Sono soddisfatto dei dirigenti, anche per come conducono. Come una sana famiglia”.