TMW RADIO - Brambati: "Il Milan si adatta e vince anche senza Ibra"

A parlare dell'ultimo turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Milan in testa. Può puntare allo Scudetto allora?

"E' un segnale importante la vittoria di ieri. Pioli dice che Juve, Inter e Napoli hanno una rosa migliore e forse è vero. Però si adatta a momenti difficili, vince anche senza Ibra. Qualcosa d'importante c'è e lo dimostrano i numeri. Vedremo se riuscirà a lottare fino alla fine. Sono in piena fiducia e vedremo come si comporteranno le altre. L'Inter è tornata più compatta e concreta, convince dal punto di vista fisico e sta tornando. La Juve è ancora indecifrabile, il Napoli invece ha la miglior difesa".

Sta incidendo la condizione fisica in casa Milan?

"E' da giugno che gioca a questi livelli. Ma l'aver fatto i preliminari di EL può incidere sulla forma attuale. E poi per molti giocatori del Milan giocare senza tifosi è stata una manna dal cielo, è venuta meno una pressione che per molti era troppo pesante".