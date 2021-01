TMW RADIO - Bucchioni: "Il Milan ha una forza mentale che la Juve non ha"

Il giornalista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha commentato la giornata di campionato.

Mercoledì match importante per la Juve contro il Milan. Potrà dire se può ancora lottare per lo Scudetto?

"O la Juve vince o qualsiasi altro risultato la metterebbe fuori. Il calcio è strano, certe partite può vincerle anche Ronaldo da solo. Il Milan gioca meglio, ha una convinzione in quello che fa incredibile. Sarà in difficoltà in mezzo al campo il Milan, avendo un solo titolare vero, ma anche contro la Lazio ha superato certi problemi. Ha una forza mentale che la Juve non ha".

Che ne pensa della prestazione del Milan contro il Benevento?

"Il Milan ha giocato per larga parte di gara in dieci, qualcosa ha sempre concesso comunque, anche nelle partite precedenti. Ha una straordinaria forza mentale. Prova sempre a fare un gol in più dell'avversario. Leao è destinato a diventare qualcuno, ma in generale ha giocate e gioco questo Milan".