TMW RADIO - Cagni: "Il campionato è l'obiettivo principale del Milan"

Mister Gigi Cagni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi di giornata. Ecco le sue parole: "

Juventus sulla Champions e Milan tutto sul campionato?

"Io aggiungerei anche Inter ci sei?. Se non vince le prossime due con Milan e Napoli, sarà difficile puntare allo Scudetto. Per quanto riguarda il Milan, penserà al campionato perché sarà quello il suo obiettivo principale. E' una squadra che è cresciuta molto, ma per ora in Champions il campo ha detto questo".

Milan domina in campionato ma in Europa fatica. Come sta il nostro calcio allora?

"Siamo alla fine del tiki-taka, che ha rovinato tutto. Non siamo inferiori a nessun campionato europeo tatticamente, ma per ritmi sì, che sono stati bassi e ci hanno creato difficoltà in Europa. Ora stiamo giocando diversamente, con più verticalizzazioni e ritmo più alto. In Europa se non hai ritmi alti non vinci".

Il Milan ha snobbato la Coppa per pensare al derby?

"Assolutamente no. Se lo avesse fatto, avrebbe commesso un errore".

Juventus-Fiorentina nel weekend: si rivedrà l'atteggiamento visto in Champions dei bianconeri?

"Manca il goleador da almeno 20 gol, Allegri doveva capire che non ha questo tipo di giocatori e doveva lavorare di più a non prendere gol. Gli errori fatti nella prima parte sono gli stessi di Pirlo. Non puoi cambiare sempre squadra, devi avere un assetto fisso e poi variare di tanto in tanto".

Atalanta che secondo tanti ascoltatori è troppo sopravvalutata. E' così?

"Non si può paragonare a Milan, Inter, Juve. E' una squadra che ha dimensioni totalmente diverse. L'Atalanta deve fare così, deve costruire una squadra che crea un gioco che fa piacere e ottiene risultati ma non si può pretendere che faccia come una big".