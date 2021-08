TMW RADIO - Colantuono: "Milan e Atalanta non hanno cambiato tecnico, all'inizio avranno meno problemi delle altre"

Stefano Colantuono, ex tecnico dell’Atalanta tra le tante, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà. Di seguito le sue parole sul prossimo campionato di Serie A: "Alla Roma manca qualcosa e deve farlo in fretta se vuole avvicinarsi alle squadre che lotteranno per lo Scudetto che oggi sono Inter e Juventus. Intanto è andato via Dzeko, davanti ci va messo qualcosa. Se la Roma si accontenta dell’ingresso in Champions comunque manca qualcosa. Ora Pinto deve concentrarsi sull’attacco. Se ne servono un paio di centravanti, di cui uno importante. Shomurodov è giovane. Atalanta e Milan poi sono le uniche che non hanno cambiato tecnico e pronti via avranno meno problemi. Le altre, invece, probabilmente pagheranno il fatto di avere un nuovo allenatore”.