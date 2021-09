TMW RADIO - Di Gennaro: "Il Milan sta lavorando bene in prospettiva"

A Stadio Aperto, a TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. Ecco le sue parole:

Florenzi, che errore ieri. Negli ultimi anni ha cambiato 4 squadre: come si spiega questa flessione?

"Ha avuto un problema fisico subito a inizio Europeo. Ritengo Florenzi un giocatore in una posizione diversa da terzino, che in fase difensiva qualche problema ce l'ha. Lo ritengo più alto come posizione. Di Lorenzo garantisce più equilibrio ora. Gli infortuni che ha avuto hanno influito, il Milan lo ha preso ma il titolare è Calabria. E' un giocatore che può dare il contributo in una rosa come quella rossonera".

Un bilancio del mercato?

"La Roma ha speso tanto, ha fatto una squadra dove manca solo il colpo a centrocampo. Lì però ci sono alternative importanti. E' la squadra che ha speso di più, credo sia messa bene. Il Milan è messo bene, ha giovani di prospettiva e giocatori di esperienza come Giroud, che farà quello che doveva fare Mandzukic e non ha fatto. Il Milan sta lavorando bene in prospettiva. Io pensavo che la Juve facesse di più di Locatelli. l'Inter, nonostante le uscite, ha fatto acquisti di livello e funzionali. La Fiorentina, con gli ultimi acquisti, ha allestito una squadra che può rinvigorire una piazza che si era depressa negli ultimi anni".